Trio com arsenal de guerra é preso por distribuir drogas no Amazonas

Na ação, mais um indivíduo foi detido, abordado por agentes comunitários e em posse de uma arma caseira. Ele também fazia parte do grupo que estava na residência. O trio, juntamente com todo material apreendido, foi encaminhado para a delegacia de Tefé para os devidos procedimentos legais.

Também foram apreendidos quatro aparelhos celulares avariados, um tablete com avarias, quatro caixinhas de som, relógio de pulso e cordões amarelos, dentre outros objetos como uma máscara de fantasia, uma touca ninja e, ainda, duas porções médias de entorpecente com aspecto de pasta-base de cocaína e apetrechos para embalo das drogas.

Manaus/AM - Três homens com idades de 22, 24 e 26 anos, envolvidos com o tráfico de drogas e estavam em posse de armas de fogo, armas brancas, diversos aparelhos eletrônicos e entorpecentes. O caso aconteceu neste sábado (21), em Tefé, interior do Amazonas.

