Trio suspeito de executar "Porcelana da Compensa" é preso em Manaus

Manaus/AM - Mateus Silva da Silva e Wandré Pereira Figueiredo foram presos e uma adolescente foi apreendida nesta quarta-feira (8), por envolvimento no assassinado de Beatriz Matos dos Santos, 26, conhecida como “Porcelana”.

O crime ocorreu na noite do dia 27 de julho deste ano, no bairro Vila da Prata, zona oeste de Manaus. Na ocasião do crime, Beatriz foi surpreendida por criminosos em um carro, que atiraram diversas vezes contra ela.

A mulher era moradora do bairro Compensa, mas estava na casa da namorada no momento do crime. Ela foi morta ao sair da residência para atender a adolescente, que havia se passado por cliente e afirmou que estava interessada nas bolsas que Beatriz vendia.

Outros dois indivíduos identificados como Lúcio Geovany de Lima Matos e Vinícius Eduardo Acioly da Mata estão sendo procurados pelo crime. A polícia vai realizar uma coletiva nesta manhã para dar outros detalhes do caso.