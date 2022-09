Trio suspeito de envolvimento na morte de motorista de app é preso em Manaus

Manaus/AM - Um trio suspeito de envolvimento na morte do motorista de aplicativo Agnaldo Freire da Silva, de 42 anos, foi preso nesta terça-feira (20). O crime ocorreu no dia 05 de setembro, no Centro de Manaus.

Segundo informações preliminares, a Polícia prendeu um homem identificado apenas como Robert em cumprimento a um mandado de prisão. Ele teria confessado o crime e entregado mais dois comparsas.

Agnaldo foi assassinado com um tiro na costela, no dia 5 de setembro, enquanto aguardava uma corrida no Centro de Manaus. O momento do crime foi transmitido 'ao vivo' pelo rádio do aplicativo para os colegas da categoria.