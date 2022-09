Criminoso quebra porta de vidro e rouba pet shop em Manaus; veja vídeo

As imagens mostram o homem na frente da loja, com uma ferramenta em uma das mãos. Ele disfarça e, em seguida, quebra uma das portas do local. O suspeito se afasta e espera alguns segundos, depois ele invade o local e rouba notebook, além de outros pertences do pet shop.

Manaus/AM - Um homem, ainda não identificado, quebrou a loja de vidro e roubou objetos de um pet shop, localizado na Rua Barão de Indaiá, no conjunto Beija-flor, bairro Flores, zona centro-sul de Manaus. O crime ocorreu na manhã desta terça-feira (20) e foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.