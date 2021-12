Trio suspeito de cometer assaltos é preso em estrada do Amazonas

Manaus/AM - Três homens, de identidades não reveladas, firam presos suspeitos de cometerem assaltos. A prisão ocorreu na estrada de acesso ao município de Rio Preto da Eva, interior do Amazonas. De acordo com a equipe de policiais militares, durante o patrulhamento de rotina nas proximidades de um posto de combustíveis, um veículo modelo Gol, cor vermelha e placas JXG-5386, estava em situação suspeita. No carro, foi encontrado uma arma de fogo calibre 38, com a numeração raspada e quatro munições intactas, escondidas embaixo do banco do motorista. Os três homens e o armamento apreendido, foram encaminhados à delegacia de Rio Preto da Eva para os devidos procedimentos de polícia judiciária.

