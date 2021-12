Corpo do sargento da PM morto por cabo será sepultado hoje em Parintins

Manaus/AM - Tiago Jorge de Jesus Melo, o sargento da PM morto a tiros por um cabo durante uma briga de vizinhos em Manaus, será sepultado na manhã desta quinta-feira (30), no município de Parintins, sua cidade natal. O policial que estava na corporação há 16 anos e atualmente era lotado na 3° Cicom, em Manaus, foi velado nessa quarta-feira (29) na capital e em seguida, transladado para a cidade. Familiares dele que residem em Parintins participaram de uma homenagem do Batalhão da PM, na qual o filho recebeu a bandeira do Amazonas e a promessa de Justiça. Tiago tinha 35 anos, era casado com uma policial que presenciou o crime e deixa além da esposa, dois filhos. O suspeito do crime é um cabo que estava a serviço da Secretaria Executiva-Adjunta de Operações (Seaop). Ele se apresentou na tarde de ontem à polícia em Manaus e horas depois foi liberado. Ele não teve o nome divulgado.

