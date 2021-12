Em carro roubado, criminosos são presos com 1kg de drogas e armas em feira de Manaus

Manaus/AM - Quatro pessoas foram presas, na noite desta quarta-feira (29), na avenida Rodrigo, no bairro Japiim, zona Sul de Manaus. Eles estavam em um carro roubado. A prisão ocorreu em frente à feira do bairro. Os suspeitos foram abordados e com eles foram encontrados quatro armas de fogo sendo duas de fabricação caseira, e também aproximadamente 1kg de maconha. O grupo criminoso foi preso e encaminhado ao 1º Distrito Integrado de Polícia, (DIP), para os procedimentos cabíveis. O carro roubado foi entregue ao proprietário.

