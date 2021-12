Polícia encontra vídeos de assassinatos em celular de mulher presa com drogas em Manaus

Manaus/AM - Um casal foi preso e um adolescente foi apreendido na noite desta quarta-feira (29), no bairro Puraquequara, na zona Leste de Manaus. Eles são suspeitos de tráfico de drogas e homicídios. A prisão ocorreu após denúncia anônima informando que o trio estaria em um carro modelo Renault Kwid, com grande quantidade de drogas. Ao localizá-los, a polícia também apreendeu uma balança de precisão e um celular que continha vídeos de homicídios. As imagens serão apuradas pela Polícia Civil. Além dos três suspeitos, o motorista de aplicativo, que dirigia o veículo no momento em que o trio foi preso, também foi detido, mas de acordo com a polícia, ele prestará depoimento como testemunha. O caso foi registrado do 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.