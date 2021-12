Trio suspeito de assassinar família e abandonar corpos em canoa é transferido para Manaus

Manaus/AM- Natalício da Silva, Natalino Paz da Silva e Davi Paz da Silva, respectivamente pai e dois filhos que estavam presos no município de Manacapuru, foram transferidos nessa quinta-feira (30), para Manaus. O trio é acusado de realizar uma chacina no município de Codajás no mês. Todas as vítimas eram da mesma família e após serem brutalmente assassinadas, elas foram deixadas dentro de duas canoas à deriva no rio. As vítimas da chacina são: o pai Raimundo Francisco da Silva Rosas, de 71 anos; a mulher dele, Ana Maria Araújo Lima, de 37 anos; e as filhas do casal, Janaína Lima Rosas, de 19 anos; e Ana Paula Lima Rosas, de 13 anos. Elas foram mortas a golpes de terçado por Natalino e os filhos, por causa de uma suposta disputa de território.

