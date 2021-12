Em menos de 48h, polícia recupera 3 carros roubados em Manaus

Manaus/AM - Entre esta quarta (29) e esta quinta-feira (30), a Polícia Militar recuperou três veículos roubados nas zonas leste e oeste, de Manaus. Por volta das 19h30 de quarta (29), os policiais foram acionados para averiguar um veículo de modelo GM/Celta 2P Life, de cor preta e placas JXJ-6164 com restrição de roubo, que estava abandonado na rua Inglaterra, no bairro Gilberto Mestrinho, na zona leste de Manaus. O veículo foi encontrado e levado para conduzido à Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV). Ainda nesta quarta, os militares receberam a localização de um veículo roubado, que estava transitando pela zona leste. Após buscas pela região, os policiais encontraram e apreenderam o veículo sendo conduzido por dois suspeitos pela rua Floresta, no bairro Tancredo Neves. No veículo foram encontrados um simulacro de arma de fogo, uma faca do tipo peixeira e dois aparelhos celulares, em posse dos infratores, que receberam voz de prisão e foram conduzidos ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Na manhã desta quinta-feira (30), a equipe policial foi acionada para averiguar um veículo de modelo VW/Gol Special, de cor branca e placas JWR-9252 com restrição de roubo, circulando pela avenida Torquato Tapajós, no bairro Tarumã-Açu, na zona oeste de Manaus. Após buscas, os policiais encontraram o veículo sendo conduzido por dois homens e os abordaram. Na revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com os suspeitos, mas a restrição contida na placa do carro foi confirmada. Diante dos fatos, os suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos junto com o automóvel foram conduzidos ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Denúncias – A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

