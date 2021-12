Briga no meio da rua termina com homem esfaqueado em Manaus

Manaus/AM - Um homem, não identificado, foi esfaqueado no meio da rua, na noite desta quinta-feira (30), na rua Inglaterra, no bairro Gilberto Mestrinho, zona Leste de Manaus. A vítima teria se envolvido em uma briga e foi golpeado no peito com um corte superficial, segundo a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que fez o atendimento emergencial. O homem, que estaria embriagado, não soube explicar como teria iniciado a discussão. Ele foi liberado, em seguida, após se recusar a ser levado para um hospital da cidade.

