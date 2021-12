Vídeo: Suposta arma de sargento da PM morto em briga é encontrada em Manaus

Manaus/AM - Um vídeo que circula nas redes sociais mostra dois homens encontrando uma arma carregada, que supostamente teria sido utilizada na morte do sargento da Polícia Militar Tiago Jorge, ocorrida na madrugada de quarta-feira (29), no bairro Petrópolis, zona Sul. Arma supostamente de sargento da PM morto em briga é encontrada em Manaus pic.twitter.com/8T3aLtcPhf — Portal do Holanda (@portaldoholanda) December 31, 2021 No vídeo, os homens mostram a arma, que seria de Tiago, enrolada em sacos plásticos, jogada numa área de mata. “É um armamento oficial”, diz um dos homens. Um deles chega a dizer que a arma teria falhado no momento do tiro. Sobre o caso O terceiro sargento da PM Tiago Jorge e a esposa Rafaela, que também é PM, chegavam na residência deles, por volta das 01h30, e ao tentar abrir o portão da vila e não conseguir, Tiago pulou o portão e acabou amassando o carro de outro morador do local. Uma mulher avisou o proprietário do veículo e começou uma discussão generalizada, que resultou na morte do PM.

