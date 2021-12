Grupo é preso na véspera de Réveillon enquanto planejava chacina em Manaus

Manaus/AM - Cinco homens fortemente armados foram presos na madrugada desta sexta-feira (31), no bairro Monte das Oliveiras estavam a caminho de um ataque a um grupo de uma facção rival. Os suspeitos foram localizados em uma carro atrás de um motel, após uma denúncia anônima. Ao serem abordados pelos agentes da Força Tática, os criminosos tentaram fugir e trocaram tiros com a polícia. Ao fim da perseguição, eles foram presos com seis armas. Todos foram levados para 6° DIP, mas se recusaram a falar sobre o plano de ataque.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.