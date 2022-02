Trio rouba R$ 10 mil de agência bancária no Amazonas, vídeos

Cada suspeito estava com um revólver calibre 38. Após pegar os R$ 10 mil em espécie, eles fugiram em uma motocicleta pilotada por um comparsa que os esperava do lado de fora.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) registrado na 72ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manicoré, a vítima, que é uma funcionária, estava atendendo um cliente, quando os dois homens adentraram no estabelecimento e anunciaram o assalto, pedindo que ela não gritasse.

Três criminosos armados roubaram R$ 10 mil de uma agência bancária nesta quinta-feira (10), no município de Manicoré. O crime aconteceu por volta das 11h40 e foi registrado por câmeras de segurança do local.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.