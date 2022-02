Polícia recupera seis veículos roubados em Manaus; Veja lista

Manaus/AM - Seis veículos com restrição de roubo, foram recuperados entre a tarde e a noite de quinta (11), em diferentes ocorrências nas zonas norte, oeste, leste e sul, por meio do Paredão.

Em uma das ocorrências, equipe da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), por volta do meio-dia, estava em patrulhamento na avenida Natan Xavier, quando foi acionada para verificar o veículo VW Gol, cor prata, placa JWZ-4050, com restrição de furto, que estava sendo guinchado até o Conjunto Águas Claras, no bairro Novo Aleixo, na zona norte.

Com o apoio da viatura 7212, foi abordado um homem, de 26 anos, que estava com o carro. Ele informou que havia adquirido o veículo roubado, no bairro Cidade de Deus. As equipes também apreenderam uma moto Honda, placa JXO-1598, e um celular Samsung, cor vermelha. O caso foi conduzido ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Os demais veículos foram encaminhados aos Distritos Integrados de Polícia (DIP) de suas áreas ou para a Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV).

Veículos localizados: 06

Carros: 03

• VW/Gol, cor prata, placa JWZ-4050

• Hyundai/HB20, cor azul, placa OAM-9913

• VW/Voyage, cor preta, placa OAF-5387

Moto: 03

• Moto Honda, placa JXO-1598

• Moto Honda CG 125, cor preta, placa NOL-3484

• Moto Honda CG 125 FAN ES, cor preta, placa OAC-0017