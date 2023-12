Trio é preso suspeito de roubar R$ 300 mil em equipamentos de clínica em Manaus

Manaus/AM - Luciano Batista de Souza, conhecido como “O Barba”; Eduardo Gonçalves dos Santos e João Gabriel da Silva Almeida, foram presos na segunda-feira (4), por envolvimento com o furto a uma clínica situada na avenida Joaquim Nabuco, bairro Centro, zona sul, no dia 29 de outubro deste ano.

Conforme o delegado Cícero Túlio, titular da 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), as investigações iniciaram no dia em que os suspeitos invadiram o estabelecimento comercial e furtaram computadores, celulares, notebooks, óculos de grau e televisores, causando um prejuízo de cerca de 300 mil reais.

“Conseguimos identificar o veículo usado no crime e começamos a monitorar todos os envolvidos, que foram alvos de mandados de prisão e busca e apreensão. Durante as diligências, encontramos diversos objetos roubados, além de uma arma de fogo calibre 32 e drogas em posse de João Gabriel”, disse o delegado.

Segundo o titular, João Gabriel teria suposto envolvimento com a morte do advogado Erwin Rommel Godinho Rodrigues, que tinha 54 anos. Erwin era servidor do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), e foi morto no dia 11 de novembro na Alameda Santos Dumont, conjunto Santos Dumont, bairro da Paz, zona centro-oeste.

A cópia do Inquérito Policial (IP) deste caso será encaminhada para Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), para que o delegado responsável apure e dê continuidade à investigação.

Luciano Batista de Souza, Eduardo Gonçalves dos Santos e João Gabriel da Silva Almeida responderão por tráfico de drogas, associação para o tráfico, associação criminosa e posse de arma de fogo de uso permitido, e ficarão à disposição da Justiça.