Trio é preso por tráfico após denúncias de disk drogas em Manaus

A Polícia Militar orienta a população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

O caso veio à tona após uma série de denúncias relatando um intenso tráfico nas áreas citadas, incluindo um Disk Drogas. Com base nas informações repassadas, os policiais conseguiram capturar diversos produtos com característica de oxi (18 trouxinhas); de cocaína (uma porção e mais 42 gramas); de maconha (60 gramas); de drogas sintéticas (74 unidades). Além de R$ 2.199,15 em espécie; US$ 2 em espécie; mil pesos em espécie; um cordão de cor amarela; oito relógios de cor amarela; oito celulares; uma balança de precisão; vários anabolizantes e apetrechos para aplicação; cogumelos e uma máquina de cartão. O caso foi finalizado no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

