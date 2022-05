Mulher leva mordida ao reclamar de som alto de vizinho

Segundo a Polícia Civil, a briga começou porque um estabelecimento na frente da casa estava com som alto durante a madrugada. A Polícia Militar foi acionada e foi ate o local, mas ao sair, os proprietários do local foram até a casa dela e a ameaçaram, e seguida, a agrediram com pedradas e ela também acabou tendo a orelha quase decepada.

Uma briga entre vizinhos terminou com uma mulher com parte da orelha rasgada. O caso aconteceu em Bertioga, em São Paulo, na sexta-feira.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.