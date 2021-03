Trio é preso por roubar e fazer motorista de app refém em Manaus

Manaus/AM - Três homens com idades entre 19 e 27 anos, foram presos pelo roubo com refém, de um veículo do transporte por aplicativo, no bairro Monte das Oliveiras, na zona norte da capital.

Conforme as informações da polícia militar, por volta de 22h33, receberam denúncia de que indivíduos teriam roubado um carro de aplicativo, e que estavam realizando roubos na avenida Arquiteto José Henrique B. Gonçalves, no Monte das Oliveiras, e o motorista teria sido levado como refém dentro do porta-malas do veículo.

Uma equipe policial iniciou buscas na região informada, quando identificou o veículo e passou a acompanhar o mesmo. Os suspeitos notaram a presença da viatura e efetuaram disparos contra os militares, que revidaram. O veículo acabou colidindo com o canteiro central da avenida e o trio foi detido. Um deles, de 19 anos, foi alvejado, mas foi socorrido no Hospital e Pronto Socorro (HPS) Platão Araújo.

Após as buscas no interior do carro, foram encontrados seis aparelhos celulares. A arma de fogo usada pelo trio não foi localizada. Os detidos e a vítima foram apresentados ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para a conclusão dos procedimentos legais.