Suspeito de integrar grupo de extermínio é preso com armas em Manaus

Os policiais militares foram averiguar e, no local, no momento em que o suspeito percebeu a aproximação da equipe, iniciou fuga entrando em uma casa próxima, porém, foi capturado quando tentava pular de uma janela. Nas buscas no local, os policiais encontraram duas armas de fogo de grosso calibre, embaixo de uma cama, sendo uma submetralhadora 9mm, com oito munições calibre 380 intactas, sem numeração e marca aparente; e uma arma de fogo tipo espingarda, marca Rossi, numeração B071234, com quatro munições calibre 38 intactas.

De acordo com a Rocam, durante patrulhamento pela zona oeste, por volta de 13h20, de sábado (20), a equipe recebeu denúncia repassando que num local conhecido por “Escadão da Beira Rio”, na rua Castelo Branco, bairro Compensa 2, estaria um indivíduo vulgarmente conhecido por “Dublê”. Ele pertenceria a um grupo criminoso que atua no bairro praticando homicídios e também seria um mandante de mortes.

