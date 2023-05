Trio é preso por fazer 'vaquinha' falsa para tratar mulher com câncer no Amazonas

Manaus/AM - Duas mulheres e um homem foram presos por estelionato e falsificação de documentos no município de Lábrea nesse sábado (13). O trio estava percorrendo as ruas da cidade pedindo dinheiro e PIX para um falso tratamento de câncer de uma mulher de 48 anos.

