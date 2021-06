Trio é preso e adolescente apreendido por morte de empresário em Manaus

O crime ocorreu durante assalto a uma oficina na Rua 10, bairro Petrópolis, Zona Sul. Os suspeitos do crime fugiram. De acordo com o delegado Fábio Silva, três homens fizeram um arrastão na oficina e recolheram objetos pessoais das vítimas que estavam no local. O empresário reagiu e foi atingido com um tiro na cabeça.

De acordo com a Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd), as investigações iniciaram logo após a morte de Barão. Os suspeitos levaram joias da vítima, dinheiro e um celular.

