Amazonas recupera sete veículos roubados, nas últimas 24h; confira lista

Manaus/AM - Nas últimas 24 horas, sete veículos roubados foram recuperados em ações distintas nas zonas norte e leste de Manaus.

Por volta das 19h30 da última segunda-feira (28), a equipe da 11ª Cicom foi acionada por um homem que informou ter localizado sua motocicleta roubada de modelo Honda/Lead 110, cor vermelha e placa OAF-8425, que deslocou equipes para atender ao chamado.

A vítima informou ter visto um anúncio do veículo em um site de compra e venda, onde entrou em contato com o anunciante e combinou com ele de finalizar a negociação nas proximidades da Feira do Coroado, localizada na alameda Cosme Ferreira, bairro Coroado, zona leste. Em determinado momento, o suspeito de 24 anos chegou com a motocicleta roubada e foi surpreendido pelos policiais militares, que montaram um cerco e detiveram o indivíduo. Durante as inspeções na moto, foi identificado que a mesma havia tido sua tinta trocada, estava com o chassi soldado e com a placa adulterada.

Diante dos fatos, o infrator recebeu voz de prisão e foi conduzido junto com a vítima e a motocicleta ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde ficou à disposição da justiça. Os demais veículos localizados foram apresentados na Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV) ou nas centrais de flagrante para os procedimentos cabíveis previstos em lei.

Veículos Recuperados: 07

• Renault/Logan EXP 16 Cor prata – NOW-9697

• VW/Gol MI Cor verde – JWO-2282

• Honda/NXR160 Bros ESDD Cor vermelha – PHZ9E17

• Honda/CG 160 Titan EX Cor branca – PHJ-4143

• Honda/CG 160 Fan Cor cinza – PHT2I76

• Honda/Lead 110 Cor vermelha – OAF-8425

• Ford/KA SE 1.0 HA Cor preta – OXM-2707