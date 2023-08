Trio é preso com submetralhadora em velório de traficante em Manaus

Policia Militar do Amazonas (PMAM), por meio das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), na quinta-feira (17/08), prendeu três homens, de 18, 24 e 27 anos, por porte ilegal de arma de fogo, na rua São João, bairro Zumbi, zona leste de Manaus.

A Rocam recebeu denúncia anônima informando que no endereço acima mencionado, estariam reunidos vários indivíduos armados aguardando o início de um velório de um traficante. Os policiais foram no local, e encontraram os três com os seguintes armamentos: uma pistola, Taurus, PT 57S, calibre 765 mm, numeração J12596, uma submetralhadora caseira, calibre 380 com 18 munições, 14 munições de 9mm e duas munições calibre 32, além de 18 porções pequenas de possivelmente cocaína; quatro com aspecto de oxi, e uma outra porção pequena com aparência de maconha.

A ocorrência foi conduzida para o 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncias – A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.