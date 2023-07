Trio é preso com mais de 80 celulares furtados em Parintins; vítima rastreou aparelho

Manaus/AM - Três suspeitos de integrarem um grupo especializado em furto de celulares foram presos na tarde deste domingo (3), por meio das tropas da PM que estão atuando no 56º Festival Folclórico de Parintins. Com os suspeitos foram apreendidos mais de 80 celulares.

O subcomandante-geral da PMAM, coronel Algenor Teixeira, destacou a atuação das tropas especializadas, que foram destinadas à operação Parintins e de forma conjunta e enérgica desarticularam o grupo criminoso.

"Estamos com nossas tropas especializadas aqui em Parintins e, nesta tarde, foi realizada uma operação que aprendeu 84 celulares furtados. Isso é para as pessoas que estiverem curtindo o festival se sentirem mais seguras. Então, você, que teve o celular furtado, pode comparecer à delegacia Central de Flagrante da Polícia Civil, aqui em Parintins, para realizar a recuperação do seu aparelho”, informou o coronel.

Com os suspeitos os militares apreenderam 84 telefones roubados e/ou furtados. De acordo com os policiais, eles foram presos após uma das vítimas furtadas conseguir rastrear seu aparelho por meio do localizador.

Victor Mendes, uma das vítimas, contou que estava acompanhando a localização, por meio de um iPad. Em seguida, denunciou o caso à polícia. "Estávamos acompanhando a localização por meio de um iPad, e procuramos a polícia para fazer a denúncia, e ação foi sensacional, rápida e exitosa”, disse a vítima, após recuperar o aparelho.

De acordo com as informações da polícia, a quadrilha havia alugado um imóvel na rua Barreirinha, número 1.537, bairro Palmares, em Parintins. Os aparelhos foram encontrados todos neste local.

Na ação foram presas três pessoas, sendo dois homens, um de 24 e outro de 32 anos, e uma mulher, 29.

Todo o material apreendido e os acusados foram encaminhados para a Central de flagrante da Polícia Civil, em Parintins.