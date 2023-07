Acorrentado com cadeado, homem é jogado em igarapé de Manaus

Manaus/AM - Com as mãos acorrentadas e presas com um cadeado, um homem, até o momento não identificado pela polícia, foi encontrado jogado no igarapé que corta a avenida Theomário Pinto, bairro Chapada, próximo à uma panificadora, na tarde deste domingo (2).

De acordo com a perícia, o corpo do homem apresentava ainda alguns cortes. Os policiais relataram que os ferimentos nos braços podem ter sido causados no momento que a vítima se defendia dos criminosos ou ainda pelo fato de que o corpo pode ter sido arrastado alguns metros no igarapé. "Com a correnteza do igarapé, o corpo pode ter batido em alguma pedra ou galhos de árvores. Ele foi torturado antes de morrer", disse uma fonte.

Policiais militares e peritos da Polícia Civil se recusaram a dar seus nomes nas entrevistas ao Portal do Holanda, mas adiantaram que o crime pode ter ocorrido em outro local e apenas o corpo deixado sob a ponte na Theomário Pinto, zona Centro-Sul.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames e o reconhecimento de familiares e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) vai investigar o caso.

Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito do crime havia sido identificado ou preso, mas câmeras de segurança dos empreendimentos próximos devem auxiliar nas investigações.