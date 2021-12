Trio é preso com 10 celulares roubados após cometer arrastão em Manaus

Manaus/AM - Três homens foram presos, na noite desta segunda-feira (20), na rua 30, do conjunto Manoa, bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus. Eles são suspeitos de cometerem arrastões nas ruas da cidade. Ao perceber a aproximação da polícia, o trio ainda tentou fugir, mas foram alcançados. Eles estavam em uma moto com restrição de roubo, além de 10 celulares roubados. Eles foram levados para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.

