Adolescente é apreendido suspeito de roubar casa em área nobre de Manaus

Manaus/AM - Um adolescente fio apreendido por suspeita de ter roubado acessório de uma casa de luxo, localizada na Ponta Negra, zona Oeste de Manaus. A polícia foi acionada pelo dono da residência. Ele informou que sua casa foi invadida e furtaram vários objetos. A vítima informou também, quais os objetos haviam sido furtados e as características do suposto autor. Após a denúncia, a viatura realizou buscas nas proximidades, e o denunciado foi localizado e abordado na rua florestal com os produtos do furto. A vítima reconheceu seus pertences, e em razão das evidências, as partes envolvidas da ocorrência foram conduzidos a Delegacia Especializada em Atos Infracionais (Deaai) para procedimentos polícias. Denúncia - A Polícia Militar orienta a população que informe imediatamente qualquer ação criminosa, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190.

