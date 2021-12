Homem morre após ser baleado dentro do IFAM em Manaus

Manaus/AM - Um morador de rua morreu ao ser baleado nas costas em uma unidade do Instituto Federal do Amazonas (IFAM), localizada na avenida Sete de Setembro, no Centro. Segundo os vigilantes da unidade, o homem foi flagrado tentando roubar objetos da unidade. Os seguranças contaram à polícia que surpreenderam o suspeito e deram ordem para que ele saísse do local. O homem, porém, reagiu e atacou os profissionais, durante luta corporal, ele foi baleado nas costas e morreu. A polícia quer saber agora, de qual arma saiu o disparo que atingiu e matou o homem. Os vigilantes foram ouvidos e tiveram as armas apreendidas para passar por perícia.

