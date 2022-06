Trio é preso após trocar tiros e jogar dinamite contra PMs em Manaus

Manaus/AM - Três homens com idades entre 20 e 28 anos, foram presos depois de entrarem em conflito com policiais da Força Tática no bairro União, na zona centro-sul da capital.

Os PMs faziam patrulhamento no beco Green Ville, na última sexta-feira (17), quando foram recebidos com disparos de arma logo na chegada.

Os criminosos também lançaram contra a equipe uma dinamite, que por sorte não detonou, pois caiu dentro de um córrego.

Houve perseguição e confronto entre a polícia e os acusados e eles terminaram presos. Com eles os policiais apreenderam arma de fogo do tipo pistola calibre. 9mm; cinco munições cal. 9mm intactas; uma banana de dinamite com detonador; uma porção média de maconha; 30 pinos de cocaína; 1 balança digital; sete celulares; uma placa de veículo PHNOI62; além de uma quantia em espécie de $ 1.820,00.

Todos também já tinham passagens criminais por homicídio, roubo e tráfico de drogas. A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190 e por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.