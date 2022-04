Trio é preso após fazer família refém e ameaçar queimar homem vivo no Amazonas

Manaus/AM – Três homens foram presos nesta terça-feira (19), após fazer uma família refém no município de Manacapuru, no interior do Amazonas. Eles estavam escondidos em um hotel em Manaus.

Os criminosos invadiram a casa, amarraram as vítimas, inclusive duas crianças, e ameaçaram queimar o dono do imóvel vivo na frente dos filhos e da esposa.

Para convencer a mulher a realizar as transferências, os criminosos jogaram álcool no homem e o ameaçaram com fogo e uma faca. Depois de roubarem vários bens da família e conseguiram R$ 1.500 na conta, eles roubaram o carro da família e o abandonaram no meio do trajeto da fuga.

Após investigações, a polícia descobriu que eles estavam escondidos em um hotel na zona Sul da capital e conseguiu prendê-los.