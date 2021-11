Trio é preso após carro ser roubado e anunciado na OLX em Manaus

“Iniciamos as investigações e descobrimos que o veículo estava sendo anunciado por Luiz Felipe, por meio das redes sociais, inclusive o carro estava com uma placa adulterada, que havia sido furtada de outro automóvel. Realizamos a abordagem ao infrator e, posteriormente, chegamos ao local onde Patrick e Levy estavam vendendo o carro. Eles ainda tentaram fugir mas foram capturados”, explicou o delegado.

De acordo com o delegado Aldeney Goes, titular da DERFV, no dia 24 de outubro deste ano, a vítima compareceu à delegacia para informar que havia sido abordada por um dos suspeitos, que, em posse de uma arma de fogo, subtraiu seu veículo, um carro da marca Chevrolet, modelo Celta 1.0. O fato ocorreu na Comunidade Parque São Pedro, bairro Tarumã, Zona oeste da cidade.

No decorrer dos trabalhos, os policiais realizaram a apreensão de dois veículos, um com restrição de roubo e outro que estava em posse dos infratores.

