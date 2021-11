Jovem é preso quando se preparava para cometer crime em Manaus

A polícia informou que estava fazendo ronda na rua Morada Cristã, Colônia Terra Nova, quando foi acionada por populares que havia um carro modelo Gol branco, com indivíduos em atitude suspeita. Ao visualizar o veículo, foi feita a abordagem, onde foi encontrado uma arma de fogo calibre 38, com cinco munições deflagradas.

