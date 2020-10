Três são baleados em tiroteiro em bar de Manaus

Manaus/AM - Três homens identificados como Jhonatan Pantoja Vieira, 20; Francisco Janderson Monteiro Lobato, 27; e Vagner França da Silva, 25, foram baleados na noite dessa sexta-feira (23) em um bar no bairro Mutirão, zona leste.

Os criminosos armados chegaram no local atirando e acertaram Jhonatan com dois tiros no tórax; Francisco levou um tiro no abdômen e Vagner foi atingido com dois tiros, sendo um na perna e outro no braço.

As vítimas foram socorridas e levadas para o hospital Platão Araújo; não há informações sobre o estado de saúde.