Homem morto em avenida de Manaus foi baleado por vítima de assalto

Manaus/AM - O homem que agonizou até a morte na noite desta sexta (23), em uma calçada da avenida na rua Marquês de Quixeramobim, esquina com a Avenida Professor Nilton Lins, no Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul de Manaus, estava envolvido em um assalto de um pedestre. As informações são do delegado Guilherme Antoniazzi, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Segundo Antoniazzi, o homem identificado como Jander Yuri,de 21 anos, estava com um amigo, quando a dupla teria se envolvido em um assalto, e a vítima teria reagido.

O homem que estava acompanhado de Jander fugiu, ele acabou sendo baleado na região da costela. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A versão foi dada para a polícia por testemunhas, mas a Polícia Civil já iniciou as investigações sobre o crime. O autor dos disparos não foi encontrado.