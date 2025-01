Três homens e dois adolescentes são flagrados com arma e drogas no Amazonas

Com a permissão do proprietário, os policiais militares realizaram buscas pelo imóvel, onde prenderam dois homens, apreenderam outro adolescente e o restante do material.

Durante as diligências, a equipe policial visualizou um dos adolescentes nas proximidades da casa. Ele tentou se desfazer da arma de fogo e das drogas, no entanto, foi capturado.

Manaus/AM - Três homens, de 22, 27 e 32 anos, foram presos, e dois adolescentes, de 13 anos cada, apreendidos, por tráfico de drogas, na segunda-feira (6). A prisão ocorreu no município de Tefé, interior do Amazonas.

