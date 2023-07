Travesti recebe alta após ser baleada por Cabo da PM em Manaus

Nas redes sociais, Paola abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e revelou detalhes sobre o crime. Ela contou que teria sido contratada pelo policial para um programa sexual, mas ele se recusou a pagar pelo serviço. A vítima contou ainda que travou uma luta corporal, mas acabou sendo baleada na cabeça, no braço, na perna e tórax pelo suspeito. Na ocasião, Paola foi socorrida e levada para o Hospital João Lúcio.

Manaus/AM - A travesti Paola Castilho recebeu alta médica após ser baleada com 4 tiros por Cabo da Polícia Militar que se recusou a pagar pelo programa sexual. O crime ocorreu na quinta-feira (13), na avenida Laguna, no bairro Planalto, zona centro-oeste de Manaus.

