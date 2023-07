Integrantes de facção criminosa são presos com armas e drogas em Manaus

Os policiais acompanharam o suspeito realizaram a abordagem. Durante a revista, as equipes encontraram com ele uma arma de fogo. Após buscas no local, foram localizados mais suspeitos embalando substâncias entorpecente.

Policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) durante cumprimento da operação Hórus/Fronteira Mais Segura, desarticularam, em Tabatinga (a 1.108 quilômetro de Manaus), um grupo suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. Foram presos três homens de 18, 19 e 23 anos e dois adolescentes de 17 anos foram apreendidos. Com os suspeitos foram apreendidos duas armas, munições e porções de entorpecentes.

