Traficantes usam internet para avisar que mataram jovem errado no Amazonas

O verdadeiro alvo seria bem parecido com o jovem. Ele estava sendo procurado por conta de uma dívida de R$ 1.500 que teria com traficantes da região. O crime assustou moradores e deixou a família de Leandro desolada.

Em um post na internet, os criminosos afirmam que os pistoleiros designados para o homicídio confundiram o alvo com um jovem identificado como Leandro, que conversava com um grupo de amigos na esquina de uma rua.

Manaus/AM - Após executaram um homem com cinco tiros na última sexta-feira (5), na cidade de Itacoatiara, supostos membros de uma facção criminosa usaram as redes sociais nesse sábado (6), para avisar que mataram a pessoa errada.

