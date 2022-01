Traficante vomita cocaína ao ser preso na véspera de Réveillon no Amazonas

Manaus/AM- Três homens foram presos por tráfico de drogas, nesta sexta-feira (31), véspera de Réveillon, no município de Ipixuna, interior do Amazonas. Um deles vomitou uma porção de cocaína ao chegar na delegacia. Após denúncias de que duas pessoas estariam vendendo droga, uma equipe policial abordou dois suspeitos, que trafegavam em uma moto Titan, de cor vermelha. Com eles a polícia encontrou 13 porções de cocaína e uma de maconha, R$ 130 em dinheiro, duas facas e dois celulares. Na delegacia, um deles vomitou uma porção de cocaína. Em seguida, os policiais receberam a informação de que um jovem de 18 anos estaria vendendo drogas e teria uma arma escondida em sua casa. No local, a equipe identificou e abordou o suspeito, que foi flagrado com nove trouxinhas de maconha. Questionado sobre o armamento, o jovem entregou ainda um revólver calibre 38. O trio foi levado para a delegacia do município para os procedimentos cabíveis.

