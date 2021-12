Na véspera do Ano Novo, homem é executado no Prosamim em Manaus

Manaus/AM - Um pistoleiro matou a tiros um homem, ainda não identificado, na tarde desta sexta-feira (31), nas véspera de ano novo, no Prosamim São Raimundo, na zona oeste. Moradores informaram que viram o momento em que a vítima saiu de um carro. Depois eles viram que os disparos foram efetuados por ocupantes de um carro modelo Pálio, de cor preta. A vítima não é conhecida do local e aparenta ter entre 30 a 35 anos. Ele estava usando uma camisa modelo polo, de cor vermelha preta, bermuda branca e sandália havaiana preta. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Veja também Homem é assassinado a tiros na véspera de ano novo em Manaus

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.