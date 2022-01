Suspeito de tentar matar desafeto é preso no Amazonas

Manaus/AM - Erly Nazaré de Souza Junior, de 22 anos, foi preso nesta quarta-feira (29) por envolvimento na tentativa de homicídio de um jovem de 18 anos. A prisão ocorreu no município de Anori, no interior do Amazonas. De acordo com o investigador de polícia Utarciso Rodrigues, gestor da 79ª DIP, durante a ação policial deflagrada para localizar o suspeito, também foram presos, em flagrante, Francisca Adriana Silva de Souza, de 31 anos; Joel da Silva e Silva, de 40 anos, e Railson Lopes Lima, de 26 anos. Segundo a autoridade policial, a tentativa de homicídio ocorreu na noite da terça-feira (28), e teria sido motivada pelo envolvimento do jovem com o tráfico de drogas. Na ocasião, a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo efetuados por Erly, que estaria acompanhado de outra pessoa até o momento não identificada. “Na manhã seguinte, recebemos informações sobre a possível localização de Erly, nós nos deslocamos ao endereço informado, no bairro São Sebastião, onde encontramos Railson e Francisca, com eles foi apreendida uma caixa com drogas, dois revólveres calibre .38 e aparelhos celulares. A dupla foi presa e encaminhada à DIP”, explicou a autoridade policial. Ainda de acordo com Rodrigues, durante a ação policial foi constatado que Railson mantinha um relacionamento amoroso com uma adolescente de 13 anos. Na ocasião, eles estavam juntos em um quarto da casa. Em continuidade às buscas por Erly Junior, as equipes policias se depararam com Joel Silva no meio da rua, que ao avistar a viatura policial, correu para sua casa. “Realizamos cerco ao local, onde encontramos Erly, que confessou a autoria da tentativa de homicídio e disse que a vítima estaria guardando armamento para um criminoso conhecido como “Sony”, disse o investigador. No local da prisão foram encontradas seis porções de drogas, sendo três de maconha e três de oxi; outras 91 trouxinhas de oxi; uma balança de precisão; e um aparelho celular. Procedimentos – Encaminhados a unidade policial, Erly responderá pelo crime de homicídio tentado; Francisca Adriana de Souza e Railson Lima responderão por tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e estupro de vulnerável. Já Joel Silva irá responder por tráfico de drogas. Os quatro permanecerão na carceragem da unidade policial à disposição da Justiça.

