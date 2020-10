Traficante do PCC, André do Rap vai para lista de procurados da Interpol

O traficante André Macedo Oliveira, o André do Rap,vai ser incluído na lista da Interpol, que reúne procurados internacionais com ordem de captura.

De acordo com a CNN, um dos responsáveis pela investigação. afirmou que espera chegar o mandado de prisão, que foi expedido pela Vara de Santos, para que a difusão seja feita.

André do Rap é chefe de uma das maiores facções criminosas da América Latina, o PCC. Uma das hipóteses é de que o traficante condenado tenha fugido para Maringá, no interior do Paraná, e de lá tenha ido de jatinho para um esconderijo no Paraguai.