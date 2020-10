Homem tenta fugir e é preso com submetralhadora em Manaus

Manaus/AM - Um homem de 47 anos foi preso nesta segunda-feira (12), por porte ilegal de arma de fogo, no beco Catraia, no bairro da Glória, na zona Oeste da cidade.

Segundo informações de policiais da Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), a viatura 9841 estava realizando patrulhamento quando recebeu denúncia informando que havia um homem fortemente armado na área.

Ao perceber a presença da polícia no local, o suspeito ainda tentou fugir para uma casa às margens do rio, no entanto, ele foi capturado. Na ação, uma arma de fogo, tipo submetralhadora, sem marca e numeração identificadas, de calibre 9mm, com carregador contendo duas munições do mesmo calibre foram apreendidas.

O homem, que já possui passagem por tráfico de drogas, foi apresentado no 19° DIP para os procedimentos cabíveis.