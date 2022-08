Tiroteio em rua termina com duplo homicídio em Manaus

Manaus/AM- Wallace Gomes de Oliveira, de 19 anos, e Ivan Barbosa Batista, de 31, foram as vítimas de duplo homicídio, na noite deste sábado (6), na rua Rosa de Saron, do bairro do Monte das Oliveiras, na Zona Norte de Manaus.

Segundo informações repassadas para a polícia, as vítimas estavam conversando na rua, quando um carro, modelo Gol de cor branca e com letreiros escrito Uber, chegaram na via e começaram a atirar em várias direções.

Wallace morreu enquanto tentava correr do tiroteio; já Ivan, chegou a ser socorrido e levado para o Serviço de Pronto Atendimento do Galiléia, mas já chegou na unidade de saúde sem vida.

Agentes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), estiveram no local coletando informações com objetivo de elucidar o crime.

Os corpos foram removidos ao Instituto Médico Legal (IML).