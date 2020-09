Tiroteio deixa um morto e 5 feridos em Arraial do Cabo, no Rio

Um tiroteio ocorrido na tarde deste sábado (26), na Prainha, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, deixou um homem morto e cinco pessoas baleadas.

Segundo um portal do grupo Globo, testemunhas relataram que um homem chegou atirando em outro no calçadão. A vítima teria chegado a correr para a areia na tentativa de se esconder entre os banhistas quando um terceiro homem atirou no autor dos primeiros disparos, mas apesar de ter corrido, a vítima não resistiu aos ferimentos.

Banhistas ficaram assustados. Cinco acabaram feridos durante os disparos e foram encaminhados ao Hospital Geral de Arraial do Cabo.