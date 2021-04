Taxista diz ser curandeiro e estupra mulher que não podia engravidar no AM

Conforme o delegado, após as equipes tomarem conhecimento do caso, imediatamente iniciaram as investigações e identificaram o autor. Foi solicitado à Justiça pelo mandado de prisão preventiva em nome dele, e a ordem judicial foi expedida no dia 14 de abril deste ano, pelo juiz Manoel Átila Araripe Autran Nunes, da Comarca de São Gabriel da Cachoeira.

“Após alegar isso, o taxista cobrou a quantia de R$ 2,8 mil para, supostamente, tirar as maldades feitas a ela e familiares, além disso, afirmou que ajudaria a mulher a engravidar, já que a mesma não podia gerar filhos. A vítima efetuou o pagamento e ele a levou para um local conhecido como Serra, no Centro da cidade, onde tirou a roupa dela e consumou o ato”, explicou o delegado.

De acordo com o delegado Gláucio de Oliveira, titular da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de São Gabriel da Cachoeira, na ocasião do crime, o homem abordou a vítima e a sua irmã quando elas voltavam da roça em que trabalhavam. Ele alegou ser um curandeiro e disse que alguém estaria realizando trabalhos maldosos a elas.

