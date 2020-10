Suspeitos são presos com drogas e moto adulterada em Manaus

Manaus/AM - Dois homens, de 23 e 18 anos, e uma mulher de 24 anos, foram presos nesta quarta-feira (21) no bairro Jorge Teixeira, na zona leste da capital. Eles são suspeitos de tráfico de drogas.

Os policiais militares, durante patrulhamento, perceberam uma intensa movimentação em uma residência. Ao realizarem a abordagem, os PM's encontraram o casal com 14 porções de cocaína e crack, além de R$ 100 em espécie. Na ocasião, o outro rapaz estava em uma moto, modelo Ducar 150 CC, cor prata, sem placa e com chassi adulterado. O veículo foi apreendido, juntamente com cinco aparelhos celulares.

Os trio, juntamente com os materiais apreendidos, ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para a conclusão dos procedimentos legais.