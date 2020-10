Bandido invade ônibus da linha 355 e causa terror durante assalto em Manaus

Manaus/AM - O cobrador de um ônibus da linha 355 foi ameaçado com uma faca durante assalto no transporte coletivo, na noite desta quinta-feira (22), na zona Norte de Manaus.

Segundo informações de uma das vítimas, o suspeito entrou no coletivo e ficou apenas na parte da frente, em seguida, anunciou o assalto na rua Nossa Senhora de Fátima, no bairro Alfredo Nascimento. Com uma faca, exigiu que o cobrador lhe entregasse toda a renda do ônibus. Após o crime, o homem fugiu.

O caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).