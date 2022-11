Suspeitos são presos após invadirem casa e roubarem objetos no Amazonas

Manaus/AM - Dois homens foram presos, nesta sexta-feira (18), suspeitos de roubarem objetos de uma casa, no município de Manicoré, no interior do Amazonas.

De acordo com a PM, uma denúncia anônima relatou que a casa havia sido invadida e os objetos roubados. Ao chegar ao local informado, os policiais prenderam um dos suspeitos, que foi detido pelo proprietário após entrar no imóvel.

De acordo com o morador, os objetos roubados seriam uma máquina de lavar roupas, no início da semana. O objeto teria sido levado para uma residência no bairro 11 de Maio, pertencente ao comparsa do indivíduo. Após diligências no lugar informado, a equipe localizou o outro suspeito e recuperou a máquina de lavar.

Ainda no imóvel, foram encontrados objetos que haviam sido furtados de uma loja, no mês de setembro deste ano, sendo eles quatro tablets, um notebook, um computador desktop, um pen drive, um videogame Xbox, dois cartões de memória, um porta-retrato digital, três relógios, um controle de TV, uma chapinha, um aparador de barba, dois fones de ouvido e um secador de cabelos.

Os suspeitos, juntamente com os objetos recuperados, foram encaminhados para a 72ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).